جراديشار على رأس قائمة سلوفينيا تحت 21 سنة

اختار منتخب سلوفينيا تحت 21 سنة، نيتس جراديشار لاعب نادي الأهلي ضمن قائمة المنتخب المختارة استعدادا لخوض بطولة أوروبا تحت 21 سنة.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي

وتواجد جراديشار على رأس قائمة سلوفينيا المستدعاة من المدرب الجديد للمنتخب أندريه رازدرهو.

ويستعد المنتخب السلوفيني تحت 21 سنة لبطولة أوروبا بمواجهتي أوكرانيا وفنلندا يومي 21، و25 مارس الجاري خلال الأجندة الدولية.

وتعد تلك المشاركة الثانية لسلوفينيا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة.

وتقام بطولة أوروبا شهر يونيو المقبل في سلوفاكيا وكرواتيا.

ويتواجد المنتخب السلوفيني في المجموعة الثانية إلى جانب التشيك وإنجلترا وألمانيا.

وضم الأهلي جراديشار خلال انتقالات الشتاء يناير الماضي قادما من نادي فيهريفار المجري لـ 4 سنوات ونصف، حتى صيف 2029.

ولعب جراديشار في 8 مباريات مع الأهلي في الدوري سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 4.

ويحمل المنتخب الإنجليزي لقب النسخة الأخيرة من بطولة أوروبا تحت 21 سنة، والتي أقيمت عام 2023 بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية.

المنتخبان الإسباني والإيطالي هما الأكثر تتويجا بـ5 بطولات لكل منتخب.

وتقام بطولة أوروبا تحت 21 سنة عام 2027 في صربيا وألبانيا.