ماذا قالت الصحف العالمية حول غياب الأهلي عن مواجهة الزمالك

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك في أرض الملعب دون حضور لاعبي الأهلي

في مشهد تكرر بالسنوات الماضية حضر فريقا واحد لملعب دربي القاهرة بين الزمالك والأهلي.

تلك المرة غاب الأهلي وحضر الزمالك وحيدا لأرض الملعب بسبب اعتراض الأحمر على خوض المباراة.

الزمالك حضر إلى أرض الملعب بشكل طبيعي برفقة حكم المباراة الذي انتظر لمدة 20 دقيقة عقب نهاية الوقت القانوني قبل أن يطلب صافرته لنهاية المباراة.

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وجمع لكم FilGoal.com أبرز عناوين الصحف العالمية حول أحداث دربي القاهرة.

فوت أفريكا

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الموقع المختص بكرة القدم الإفريقية وضع كتبت عن المباراة تحت عوان "أزمة في مصر، الأهلي يصمم على تأجيل مباراته ضد الزمالك".

وأسرد الموقع ما حدث منذ بيان الأهلي صباح أمس وطلب تأجيل المباراة والتهديد بالانسحاب من الدوري ووصل إلى العقوبات المتوقعة في حالة عدم استكمال الدوري والتي قد تصل إلى الهبوط لدوري الدرجة الرابعة.

البطولة المغربية

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موقع البطولة المغربية وصف ما حدث بالفضيحة كون أن المباراة لم تكتمل.

"الكرة المصرية تعيش على وقع فضيحة بطلها الأهلي بعد انسحابه في الديربي أمام الزمالك بسبب عدم تعيين حكم أجنبي!"

وشرح الموقع أسباب قرار الأهلي وما حدث خلال الوقت المحدد للمباراة.

الرياضية السعودية

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"الأهلي يغيب" هكذا وضعت الصحيفة السعودية عنوانا مختصرا للمباراة.

الرياضية أيضا وصفت حضور الزمالك والحكام مع غياب الأهلي وشرحت سبب قرار الأحمر.

ماركا

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صحيفة ماركا الإسبانية وواحدة من الأشهر في العالم وصفت غياب الأهلي عن المباراة بالمقاطعة.

وكتبت ماركا "الأهلي يقاطع دربي القاهرة أمام الزمالك بسبب رفض الحكم المصري ويهدد بالانسحاب من الدوري".

وبنفس الطريقة أيضا شرحت الصحيفة تفاصيل الواقعة وأسباب الوصول إليها من البداية.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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