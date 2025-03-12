هاني أبو ريدة: نطمح في تنظيم مصر أحد مجموعات مونديال 2034

طالب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم مصر أحد مجموعات مونديال 2034.

وتستضيف المملكة العربية السعودية تنظيم كأس العالم 2034

وقال أبو ريدة في كلمته بافتتاح الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي المقامة في القاهرة: "أهنئ إنفانتينو على بلوغِ كأسِ العالم مئويتَه الأولى وهو حدث تاريخي كبير، والذي سيشهد تكريمِ قارة أمريكا الجنوبية ممثلة في دول الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي باستضافة مباراة على أرضها ضمن كأس العالم ٢٠٣٠، تخليداً لذكرى مشاركاتهم الأولى في المونديال بعد مائة عام على استضافة الأوروجواي لهذا الحدثِ التاريخي".

وأكمل "مصر أول منتخب من خارج قارتي أوروبا وأمريكا يشارك في المونديال عام 1934 ونطمح أن يمنحنا إنفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة تنظيم أحد مجموعات مونديال 2034، ونحن على يقين بأن أشقاءنا في المملكة العربية السعودية سوف يرحبون بذلك".

وأضاف "نفخر بمساهمة أفريقيا للمرة الثانية في تنظيم المونديال، وإذا كنا أيضا نثق في قدرات المملكة المغربية الشقيقة على تنظيم مثالي وأن يكون لها الدور الأكبر في تنظيم البطولة."

وأتم :"نأمل ونثق بأن إنفانتينو سوف يفتتح بنفسه في عام ٢٠٣٤ هذه المجموعة كرئيسٍ للاتحاد الدولي لكرة القدم ويعلن من مصر وإفريقيا رسالته لعالم قد أجمع عليه ولعالم قدّر عطاءه لكرة القدم".

وتقام الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء 12 مارس في القاهرة لانتخاب المكتب التنفيذي في كاف.

ويتضمن جدول أعمالها انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

ولم يقبل الاتحاد الإفريقي ترشح صامويل إيتو بسبب اتهامه في قضية مراهنات بالدوري الكاميروني، ونظرًا لوجود خطأ في الإجراءات وعدم اكتمال أوراق ترشحه.

وانضم إيتو إلى قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي في كاف، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: سمير صبيحة من موريشيوس - محمد سيدات من موزمبيق - ألفريد راندريمانامبيسو من مدغشقر - الفيس شيتي من سيشل - وليد صادي من الجزائر - ييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب الكونغولي.