"لم أكن يوما صانع قرار".. متعب يعلن استقالته من رابطة الأندية

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

عماد متعب

أعلن عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المصرية استقالته من منصبه على خلفية الأحداث التي شهدتها قمة الزمالك والأهلي.

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك أمام الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري، قبل إعلان الفريق الأحمر عدم الحضور.

وقال متعب عبر حسابه على تويتر: "منذ اعتزالي كرة القدم عام ٢٠١٨، كان هدفي بعد الاعتزال، سواء من خلال العمل الإعلامي أو من خلال العمل العام التطوعي كنائب لرئيس رابطة الأندية المحترفة، هو العمل على خدمة وتطوير كرة القدم، هذه اللعبة التي كانت سببًا في كل ما وصلت إليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى."

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وأكمل "تعلمت طوال مشواري داخل النادي الأهلي تحمل المسؤولية، ولم أعتد مجرد التواجد في مكان لا أستطيع الإنجاز أو الإضافة داخله."

وأضاف "تشرفت منذ إنشاء رابطة الأندية المحترفة عام ٢٠٢١ بتمثيل النادي الأهلي، الذي له الفضل الأول والأخير في صنع اسم عماد متعب، لكن اليوم أتقدم باعتذاري للنادي الأهلي عن عدم الاستمرار في تمثيله داخل رابطة الأندية المحترفة."

وبرر متعب استقالته "أتقدم اليوم باستقالتي من رابطة الأندية المحترفة، نظرًا لأنه منذ اليوم الأول لم تُترك لي أي مساحة للعمل داخل الرابطة. على مدار ثلاث سنوات، لم أكن يومًا صانع قرار أو حتى شريكًا أو مستشارًا في أي قرار تم اتخاذه من قبل الرابطة."

وردا على سبب عدم استقالته رغم أنه لم يكن شريكا في اتخاذ أي قرار "الحقيقة أنني لم أرغب في تصدير الأزمات، وكان لدي أمل دائم في أن تتغير الأوضاع للأفضل وأن يكون لي دور حقيقي داخل الرابطة، لكن بعد مرور هذه الفترة دون أي تغيير، لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في منصب بلا تأثير حقيقي."

وأوضح "جاءت أحداث القمة الأخيرة وانسحاب النادي الأهلي لتكون نقطة فاصلة أكدت لي أن الأمور لن تتغير، وأن وجودي داخل الرابطة أصبح بلا معنى. لذا، جاء قراري اليوم احترامًا لنفسي ولتاريخي وللكيان الذي أمثله."

وأتم "مرة أخرى، أشكر النادي الأهلي على شرف اختياري لتمثيله داخل الرابطة، وأعتذر في نفس الوقت له ولجماهيره عن عدم الاستمرار في مهمتي. كل التوفيق لزملائي في رابطة الأندية فيما هو قادم."

ورفض الأهلي خوض المباراة بسبب إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، مطالبا بإقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وكان مقررا أن يدير المباراة طاقم تحكيم يقوده محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

ويتواجد أحمد الغندور حكما للفيديو ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وتنص اللائحة على خسارة الفريق المنسحب بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط منه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما سيتراجع الأهلي 3 نقاط ليصل إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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