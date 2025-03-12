أرني سلوت: كانت أفضل مباراة شاركت فيها مع ليفربول.. وأوجه التحية لـ باريس

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن رضاه لما قدمه فريقه أمام باريس سان جيرمان رغم الخسارة والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت عبر قناة بي إن سبورتس: "كانت أفضل مباراة شاركت فيها مع ليفربول والضغط فيها كان كبيرا على الفريقين".

وأضاف "لا يمكن أن أطلب من اللاعبين أكثر من ذلك، كانوا جاهزين خاصة في الـ90 دقيقة الأولى وفعلنا كل شيء باستثناء تسجيل الأهداف".

وواصل "ضغطنا على الخصم وصنعنا الفرص في الشوط الأول رغم التأخر بهدف وعلى كل حال لم نكن محظوظين".

وأكمل "في مباراة الذهاب تركنا لهم الكرة كثيرا وصنعوا الفرص ولم نكن نريد أن نلعب بنفس الطريقة في ملعبنا، ولذلك لعبنا بشراسة طوال 90 دقيقة".

وأردف "جماهيرنا ساعدتنا كثيرا لكن رغم ذلك فاز باريس بعد 120 دقيقة وركلات ترجيح، ولذلك أوجه لهم التحية".

وأتم تصريحاته "الفوارق كانت بسيطة جدا، وتفاصيل صغيرة جدا لعبت الفارق خاصة ركلات الترجيح، وهم كانوا أفضل منا سجلوا ونحن أهدرنا".

وودع ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للبطولة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح.

وفاز باريس سان جيرمان على ليفربول بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد.

لتصبح النتيجة النهائية التعادل 1-1 بعد فوز ليفربول في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء في باريس.