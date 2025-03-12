بمشاركة تريزيجيه وثنائية محرز.. أهلي جدة يكرر الفوز على الريان ويطيح به من دوري أبطال آسيا

كرر أهلي جدة فوزه على الريان القطري ليطيح به من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز أهلي جدة على الريان 2-0 ضمن إياب ثمن النهائي، بعدما فاز عليه بنتيجة 3-1 ذهابا.

وسجل الجزائري رياض محرز هدفي أهلي جدة في شباك الريان القطري في الدقيقتين (77 و 83).

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المعار من طرابزون سبور إلى الريان، على أن ينتقل إلى الأهلي المصري بداية من الموسم المقبل.

وانضم أهلي جدة إلى الهلال والنصر، لتضمن 3 أندية سعودية تواجدها في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول في شباك الريان عند الدقيقة 77 من المباراة بعد تمريرة رائعة من جالينو.

هدف | الأهلي السعودي تقدم 1-0 على الريان..رياض محرز الدقيقة 77 .. دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدتها من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS 🎤 يعلق عليها خليل البلوشي #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/6gOGy9E0RM — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 11, 2025

وأضاف محرز الهدف الثاني للنادي السعودي في الدقيقة 83 بعد تسديدة يسارية سكنت شباك باولو فيكتور حارس الريان.