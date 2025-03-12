"أسوة بقمة الموسم الماضي".. الزمالك يخاطب رابطة الأندية للحصول على نقاط مباراة الأهلي

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن سبورت

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي.

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الموسم الجاري في تمام الساعة 9:30، على استاد القاهرة.

وكشف الزمالك في بيان رسمي: "الفريق التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس."

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وأطلق الحكم محمود بسيوني صافرة نهاية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد 20 دقيقة من موعد المباراة لعدم حضور الأهلي لملعب المباراة.

ورفض الأهلي خوض المباراة بسبب إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، مطالبا بإقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وأضاف البيان: "نطالب بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي."

وكان مقررا أن يدير المباراة طاقم تحكيم يقوده محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

ويتواجد أحمد الغندور حكما للفيديو ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وتنص اللائحة على خسارة الفريق المنسحب بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط منه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما سيتراجع الأهلي 3 نقاط ليصل إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

الزمالك القمة رابطة الأندية
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