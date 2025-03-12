صلاح سجل والباقي أهدر.. ليفربول يودع دوري الأبطال بركلات الترجيح أمام سان جيرمان

ودع ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للبطولة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح.

وفاز باريس سان جيرمان على ليفربول بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد.

لتصبح النتيجة النهائية التعادل 1-1 بعد فوز ليفربول في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء في باريس.

وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لباريس وفاز بها بنتيجة 4-1.

وفي ركلات الترجيح سجل فقط محمد صلاح لليفربول.

وبذلك يتأهل باريس لمواجهة الفائز من مواجهة أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي قوي ووصلت الكرة إلى محمد صلاح أمام المرمى وسدد كرة أبعدها نونو مينديش في الوقت المناسب قبل أن تدخل الشباك.

واستمر صلاح في تهديد المرمى وهذه المرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

ورد باريس على هجوم ليفربول بهدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق عثمان ديمبيلي.

وجاء الهدف بعد عرضية أخطأ إبراهيما كوناتي في إبعادها واستغل ديمبيلي عدم وصول الحارس أليسون لها ليسدد الكرة في الشباك الخالية.

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وكاد برادلي باركولا أن يسجل الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس لكن أليسون أمسك بالكرة.

ومن جديد أهدر باريس فرصة إضافة الثاني من انفراد صريح لـ عثمان ديمبيلي لكن أليسون خرج في الوقت المناسب وأمسك الكرة.

واستمرت محاولات باريس وهذه المرة بتسديدة قوية من كفاراتسيخيليا اصطدمت في ريان جرافينبيرخ وخرج إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدف.

في الشوط الثاني سجل ليفربول هدفا عن طريق سوبوسلاي لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسل.

وكاد سوبوسلاي أن يسجل التعادل بتسديدة قوية لكن نونو مينديش تدخل في الوقت المناسب لتصطدم الكرة به وتخرج إلى ركنية.

واقترب ليفربول أكثر من إحراز التعادل بعد ركنية نفذها روبيرتسون وقابلها لويس دياز بضربة رأسية لكن الحارس دوناروما أبعدها ببراعة.

واستمر تهديد ليفربول لمرمى باريس من الركنيات وهذه المرة من ناحية اليسار ونفذها ماك أليستر لتصل إلى صلاح الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى لكن الدفاع أبعدها قبل أن تدخل المرمى.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بعد إصابة لاعبه ألكساندر أرنولد الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه داريل كوانساه.

ومرة أخرى كاد ليفربول أن يسجل التعادل بضربة رأسية من البديل كوانساه بعد ركلة ثابتة نفذها روبيرتسون.

واستمر ضغط ليفربول في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن دون جدوى لينتهي الوقت الأصلي بتقدم باريس سان جيرمان بهدف.

وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي أهدر باريس فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 94 بتسديدة من ديزيري دوي لكن الكرة مرت جوار القائم.

وشارك هارفي إليوت بدلا من دومينيك سوبوسلاي في محاولة من أرني سلوت لتنشيط الهجوم.

وواصل أليسون التألق وتصدى لفرصة خطيرة من أمام عثمان ديمبيلي كادت تنهي المباراة لصالح باريس سان جيرمان.

واستمرت المحاولات من الفريقين ولكن دون أن تتغير النتيجة لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح سجل محمد صلاح لليفربول وأهدر كل من داروين نونيز وكورتس جونز.

بينما سجل لباريس سان جيرمان كل من فيتينيا وجونكالو راموس وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي.