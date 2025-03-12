فازا ذهابا وإيابا - بايرن وإنتر يصطدمان في ربع نهائي دوري الأبطال

كرر بايرن ميونيخ وإنتر فوزهما على حساب باير ليفركوزن وفينورد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن الفوز على حساب ليفركوزن بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على باي أرينا.

سجل الهدف الأول لبايرن ميونيخ هاري كين في الدقيقة 52 بعد متابعة لتمريرة رائعة من كيميتش من ضربة حرة ثابتة.

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وأضاف ألفونسو ديفيز الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد تسديدة قوية إثر تمريرة من هاري كين.

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وفاز بايرن ذهابا على ملعب أليانز أرينا بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى ربع النهائي بخماسية في شباك ليفركوزن.

كما حقق إنتر الفوز على حساب ضيفه فينورد بثنائية مقابل هدف على ملعب سان سيرو.

سجل ثنائية إنتر ماركوس تورام في الدقيقة الثامنة بعد مجهود فردي رائع ليسدد في الشباك.

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وسجل هدف فينورد الوحيد جاكوب مودر في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

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وسجل هاكان تشالهان أوجلو الثاني لإنتر في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.

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وكان إنتر حقق الفوز ذهابا على ملعب فينورد بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4-1.

ويلعب بايرن أمام إنتر في الدور ربع النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا يوم 8 إبريل، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو يوم 15 إبريل.