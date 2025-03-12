قائمة بيراميدز – ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم أمام المصري

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:32

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

يتواجد الرباعي فيستون ماييلي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة المصري.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

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وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

بيراميدز المصري الدوري المصري
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قائمة بيراميدز – ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
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