محمد ثابت: الأهلي استعد لمباراة القمة بشكل طبيعي لحين قرار الإدارة.. والخطوة المقبلة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

محمد ثابت - مسؤول الإعلام والمتحدث باسم شؤون كرة القدم

أشاد محمد ثابت مسؤول الإعلام والمتحدث باسم شؤون كرة القدم في الأهلي بجماهير النادي خلال مباراة القمة التي لم تكتمل.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وقال محمد ثابت عبر قناة الأهلي: "أود الثناء على جمهور الأهلي العظيم، والمتواجد في مدرجات استاد القاهرة منذ صباح اليوم رغم الصيام ورغم علمهم بما يدور في كرة القدم المصرية آخر 72 ساعة، وهم دائما سبب قصة نجاح جمهور الأهلي".

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وتابع "فريق الأهلي كان مفصولا عن الأحداث الجارية بشكل كامل وكنا نستعد للقاء حتى آخر لحظة، حتى إن حافلة الأهلي خرجت من الفندق وكانت في طريقها إلى استاد القاهرة".

وأضاف "الفريق كان يستعد بشكل طبيعي إلى أن تم التأكيد إن الحكم سيكون مصريا، وبالتالي أبلغناهم بقرار الإدارة بعدم خوض المباراة".

أما عن الخطوة المقبلة فأجاب "نحن كقطاع كرة ننفذ قرارات الإدارة، وحتى الآن مجلس الإدارة في انعقاد دائم وآخر ما أخطرنا به هو العودة إلى فندق إقامتنا".

واختتم ثابت تصريحاته "نحن في انتظار ما سيبلغونا به لاحقا".

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 6 نقاط قبل خوض مواجهة المصري غدا الأربعاء.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 42 نقطة قبل أن يواجه المصري غدا الأربعاء.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

الأهلي محمد ثابت مجلس إدارة الأهلي
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