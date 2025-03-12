دوري المحترفين – هزيمة طنطا والمنصورة والترسانة والسويس في انطلاق الجولة 24

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:16

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

شهدت انطلاقة الجولة 24 من مسابقة دوري المحترفين المؤهلة إلى الدوري الممتاز 5 انتصارات.

وأقيمت 5 مباريات ضمن الجولة و24 وتستكمل مساء الأربعاء باقي المباريات.

وفاز نادي وي على منتخب السويس بهدفين دون رد، سجلهما عبد الرحمن بودي.

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فيما انتصر السكة الحديد مودرن على طنطا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة ذاتها.

سجل للسكة الحديد خالد مصطفى و أحمد شعبان من ركلة جزاء وسجل كريم أسامة لطنطا.

وخسر الترسانة أمام راية بهدف دون رد سجله مروان مجدي.

فيما قاد مودي شلاطة قاد القناة للانتصار على المنصورة بهدف دون رد، وخسر ديروط أمام سبورتنج بهدف سجله علي عوض.

وتستكمل مباريات الجولة 24 بمواجهات:

وادي دجلة × كهرباء الإسماعيلية

بروكسي × بلدية المحلة

المقاولون العرب × بترول أسيوط

أسوان × الداخلية

لافيينا × أبو قير للأسمدة

دوري المحترفين المنصورة طنطا
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