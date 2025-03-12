الزمالك يحرر محضرا لإثبات حالة بتواجده في مباراة القمة لحفظ حقوق النادي

الزمالك: التصعيد قرار غير حكيم.. ولن نصمت في حالة مخالفة اللائحة

الصعود إلى المركز السادس.. بتروجت يهزم حرس الحدود ويواصل التقدم في الدوري

الانتصار الأول مع بن شيخة.. مودرن سبورت يفوز على سموحة بثنائية في أولى جولات مرحلة الهبوط