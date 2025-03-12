الزمالك يحرر محضرا لإثبات حالة بتواجده في مباراة القمة لحفظ حقوق النادي

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك في أرض الملعب دون حضور لاعبي الأهلي

الزمالك الدوري المصري محضر
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