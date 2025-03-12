الزمالك: التصعيد قرار غير حكيم.. ولن نصمت في حالة مخالفة اللائحة

عدّد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أسباب رفض الفريق عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي.

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك أمام الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري.

وأوضح سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "رفضنا الإضرار بانتظام المسابقة وبالحقوق التسويقية وشغف الجماهير بمشاهدة مباريات البطولة، التصعيد ليس مطلوبا طوال الوقت فهو قرار غير حكيم، وإنما تصعيدنا كان معنويا بإبداء الاعتراض في بيان ومؤتمر

ولم يحضر الأهلي المباراة فيما تواجد الزمالك، ليطلق الحكم محمود بسيوني صافرته بعد 20 دقيقة من موعد المباراة.

وأكمل المتحدث الرسمي للزمالك "التزمنا باللوائح بداية من القرعة التي تعجبنا من توقيتها ومع ذلك استجبنا بسبب الالتزامات التسويقية ولرغبتنا في انتظام المسابقة، قمنا بتغليب المصلحة العامة على الخاصة ورفضنا تأجيل المباراة".

وأضاف "قرار خصم النقاط نتيجة الانسحاب يخص لجنة المسابقات، ولكن في حالة أي مخالفة للائحة لن نصمت وسيكون لنا موقف".

وأتم سالم "التزمنا بكافة بنود اللائحة والتي تمنحنا النقاط الثلاث ولسنا في حاجة لانتظار قرار معين ولن نصدر أي بيان آخر فاللائحة معنا، أصدرنا بياناتنا قبل المباراة بتأكيد موقفنا برفض تغيير موعد المباراة أو أسماء الحكام".

ورفض الأهلي خوض المباراة بسبب إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، مطالبا بإقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وكان مقررا أن يدير المباراة طاقم تحكيم يقوده محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

ويتواجد أحمد الغندور حكما للفيديو ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وتنص اللائحة على خسارة الفريق المنسحب بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط منه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما سيتراجع الأهلي 3 نقاط ليصل إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.