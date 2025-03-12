الزمالك: التصعيد قرار غير حكيم.. ولن نصمت في حالة مخالفة اللائحة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك في أرض الملعب دون حضور لاعبي الأهلي

عدّد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أسباب رفض الفريق عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي.

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك أمام الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري.

وأوضح سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "رفضنا الإضرار بانتظام المسابقة وبالحقوق التسويقية وشغف الجماهير بمشاهدة مباريات البطولة، التصعيد ليس مطلوبا طوال الوقت فهو قرار غير حكيم، وإنما تصعيدنا كان معنويا بإبداء الاعتراض في بيان ومؤتمر

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة سموحة في كأس مصر الثالث في 5 مواسم.. الأهلي لم يحضر القمة والفوز لـ الزمالك

ولم يحضر الأهلي المباراة فيما تواجد الزمالك، ليطلق الحكم محمود بسيوني صافرته بعد 20 دقيقة من موعد المباراة.

وأكمل المتحدث الرسمي للزمالك "التزمنا باللوائح بداية من القرعة التي تعجبنا من توقيتها ومع ذلك استجبنا بسبب الالتزامات التسويقية ولرغبتنا في انتظام المسابقة، قمنا بتغليب المصلحة العامة على الخاصة ورفضنا تأجيل المباراة".

وأضاف "قرار خصم النقاط نتيجة الانسحاب يخص لجنة المسابقات، ولكن في حالة أي مخالفة للائحة لن نصمت وسيكون لنا موقف".

وأتم سالم "التزمنا بكافة بنود اللائحة والتي تمنحنا النقاط الثلاث ولسنا في حاجة لانتظار قرار معين ولن نصدر أي بيان آخر فاللائحة معنا، أصدرنا بياناتنا قبل المباراة بتأكيد موقفنا برفض تغيير موعد المباراة أو أسماء الحكام".

ورفض الأهلي خوض المباراة بسبب إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، مطالبا بإقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وكان مقررا أن يدير المباراة طاقم تحكيم يقوده محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

ويتواجد أحمد الغندور حكما للفيديو ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وتنص اللائحة على خسارة الفريق المنسحب بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط منه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما سيتراجع الأهلي 3 نقاط ليصل إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

أحمد سالم الزمالك الدوري القمة الأهلي انسحاب الأهلي
نرشح لكم
الشرق الأوسط: وصول طاقم التحكيم السعودي للقاهرة في مساع سابقة للقمة المصرية "أسوة بقمة الموسم الماضي".. الزمالك يخاطب رابطة الأندية للحصول على نقاط مباراة الأهلي قائمة بيراميدز – ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم أمام المصري محمد ثابت: الأهلي استعد لمباراة القمة بشكل طبيعي لحين قرار الإدارة.. والخطوة المقبلة الزمالك يحرر محضرا لإثبات حالة بتواجده في مباراة القمة لحفظ حقوق النادي الصعود إلى المركز السادس.. بتروجت يهزم حرس الحدود ويواصل التقدم في الدوري الجونة يفوز على الاتحاد بثنائية ويشعل صراع مرحلة الهبوط الانتصار الأول مع بن شيخة.. مودرن سبورت يفوز على سموحة بثنائية في أولى جولات مرحلة الهبوط
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا – الهلال يستعيد توازنه برباعية في شباك باختاكور 11 دقيقة | سعودي في الجول
أرني سلوت: كانت أفضل مباراة شاركت فيها مع ليفربول.. وأوجه التحية لـ باريس 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: وصول طاقم التحكيم السعودي للقاهرة في مساع سابقة للقمة المصرية 18 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة تريزيجيه وثنائية محرز.. أهلي جدة يكرر الفوز على الريان ويطيح به من دوري أبطال آسيا 38 دقيقة | سعودي في الجول
"أسوة بقمة الموسم الماضي".. الزمالك يخاطب رابطة الأندية للحصول على نقاط مباراة الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
صلاح سجل والباقي أهدر.. ليفربول يودع دوري الأبطال بركلات الترجيح أمام سان جيرمان 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فازا ذهابا وإيابا - بايرن وإنتر يصطدمان في ربع نهائي دوري الأبطال 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز – ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي في الهجوم أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري