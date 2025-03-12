الصعود إلى المركز السادس.. بتروجت يهزم حرس الحدود ويواصل التقدم في الدوري

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

رشاد المتولي - عمر صلاح - بتروجت

واصل بتروجت نتائجه المميزة هذا الموسم في الدوري بعد التغلب على حرس الحدود.

وتغلب بتروجت على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وسجل رشاد المتولي هدف بتروجت الأول في الدقيقة 27 من ركلة جزاء قبل أن يعزز خالد أبو زيادة التقدم بهدف جديد في الدقيقة 30.

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وقلص محمود ممدوح النتيجة بتسجيل هدف حرس الحدود الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع بتروجت رصيده إلى 25 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، بينما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وتعرض حرس الحدود للهزيمة الثالثة على التوالي خلال منافسات الدوري.

أما بتروجت فحقق انتصارين متتاليين وكان قد تأهل لمرحلة المنافسة على لقب الدوري في الثواني الأخيرة من الدور الأول.

ويلعب حرس الحدود مباراته المقبلة أمام الزمالك يوم 13 أبريل المقبل على استاد برج العرب.

بينما بتروجت يحل ضيفا على المصري باستاد السويس الجديد بالجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب.

الدوري المصري حرس الحدود بتروجت
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