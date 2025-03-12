الجونة يفوز على الاتحاد بثنائية ويشعل صراع مرحلة الهبوط

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 00:00

كتب : FilGoal

الجونة ضد الاتحاد السكندري

حقق نادي الجونة فوزا ثمينا على الجونة بهدفين دون رد ليشعل الصراع في مجموعة مرحلة الهبوط.

وفاز الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد ضمن أولى جولات مرحلة الهبوط بمسابقة الدوري.

وسجل علي الزاهدي ومحمد عماد هدفي نادي الجونة في شباك نادي الاتحاد السكندري في الدقيقتين (66 و80).

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الفوز رفع رصيد نادي الجونة إلى النقطة 20 في المركز الثالث من مجموعة 9 فرق بجدول ترتيب مرحلة الهبوط.

فيما توقف رصيد نادي الاتحاد السكندري عند النقطة 18 بالمركز الخامس بجدول ترتيب مرحلة الهبوط.

وصف المباراة

بدأ نادي الجونة المباراة بضغط هجومي على مرمى الاتحاد السكندري بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد محمد النحاس مهاجم الجونة كرة قوية مرت أعلى مرمى نادي الاتحاد السكندري في الدقيقة الخامسة.

ورد الاتحاد السكندري بضربة رأسية من فادي فريد لكنها مرت بجوار مرمى نادي الجونة.

ونجح علي الزاهدي في تسجيل الهدف الأول لنادي الجونة عند الدقيقة 66 بعد هجمة منظمة للاعبي فريق المدرب علاء عبد العال.

وسدد كريم الديب لاعب الاتحاد كرة قوية في اتجاه مرمى الجونة لكن محمد علاء حارس المرمى تصدى لها ببراعة.

وبعد انطلاقة رائعة من محمد النحاس لاعب الجونة وصلت الكرة إلى محمد عماد ليسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وتخطت خط المرمى معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة.

الدوري المصري الجونة الاتحاد السكندري
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