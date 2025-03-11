الانتصار الأول مع بن شيخة.. مودرن سبورت يفوز على سموحة بثنائية في أولى جولات مرحلة الهبوط

حقق نادي مودرن سبورت أولى انتصاراته تحت قيادة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بالفوز على سموحة.

وفاز مودرن سبورت على سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد الفريقين الهابطين لدوري المحترفين.

وسجل أرنولد إيبا ومحمد مسعد هدفي مودرن سبورت في شباك نادي سموحة بالدقيقتين (61 و68).

مودرن سبورت حقق الانتصار الثاني له بشكل عام خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري بعد الفوز عبى الزمالك بهدف دون رد.

الفوز رفع رصيد نادي مودرن سبورت إلى النقطة 12 ولكنه سيظل في المركز التاسع والأخير بمرحلة تحديد الفريقين الهابطين.

فيما توقف رصيد نادي سموحة عند 20 نقطة في المركز الرابع بمرحلة تحديد الفريقين الهابطين.

وصف المباراة

بدا نادي مودرن سبورت المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا في شباك سموحة.

وسدد أحمد عاطف كرة خطيرة على مرمى سموحة لكنها علت المرمى بقليل.

ورد سموحة عن طريق صامويل أمادي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت.

وسدد المغربي عبد الكبير الوادي تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة مؤكدة للتسجيل في مرمى مودرن سبورت.

وسجل أرنولد إيبا هدف التقدم لنادي مودرن سبورت بعد تمريرة من معتز زدام في اتجاه أحمد عاطف الذي سدد كرة ارتدت من حارس المرمى وتابعها إيبا في المرمى عند الدقيقة 61.

7 دقائق فقط احتاجها نادي مودرن سبورت لتسجيل الهدف الثاني في شباك نادي سموحة عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 68.

وحاول سموحة تقليص الفارق من أجل العودة في المباراة لكن تسديدة عبد الكبير الوادي مرت اعلى من العارضة في الدقيقة 80.