ناجي حكما لمباراة بيراميدز والمصري.. والصباحي للفيديو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز أمام المصري في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

واستقرت لجنة الحكام على تعيين ناجي حكما للساحة ويعاونه هاني خيري، ومحمد محمود لطفي، فيما يتواجد محمد التابعي حكما رابعا.

ويتواجد محمد الصباحي حكما للفيديو، ومحمد نهاد حكم الفيديو المساعد.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

ويلتقي بيراميدز أمام المصري في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي.

وفي إطار نفس الجولة للمجموعة الأولى اختارت لجنة الحكام محمد يوسف حكما للساحة لمباراة فاركو والبنك الأهلي.

ويعاونه أحمد رشدي وسيد نافع، فيما يتواجد عمرو عايد حكما رابعا.

ويتواجد محمود دسوقي حكما للفيديو، ويعاونه محمد عزازي.

ويلتقي فاركو أمام البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وفي مباراة غزل المحلة أمام زد في مجموعة الهبوط، اختارت لجنة الحكام محمد عباس قابيل حكما للساحة.

ويعاونه أحمد صلاح، وأحمد بكر، ويتواجد صبحي العمراوي حكما رابعا.

ويتواجد حسام عزب حكما للفيديو، ويعاونه أحمد جابر.

ويلتقي غزل المحلة أمام زد على استاد غزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة، فيما يحتل زد المركز الأول برصيد 21 نقطة.

ويهبط فريقين صاحبي المركزين الأخيرين من المجموعة الثانية إلى دور المحترفين.