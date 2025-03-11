الزمالك يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 23:07

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف الزمالك عن توقيع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وكان الزمالك ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

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وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة النادي في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ولعب بنتايك 21 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

وساهم بنتايك في أربعة أهداف إذ سجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سموحة يوم السبت في ربع نهائي كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

الزمالك محمود بنتايك
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