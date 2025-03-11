الأهلي: نتحمل قيمة تذاكر الجماهير في القمة.. وموقفنا ثابت لإصلاح الكرة المصرية

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي على موقف النادي بعد عدم حضور مباراة القمة أمام الزمالك.

وأطلق محمود بسيوني حكم القمة صافرته بعد 20 دقيقة لعدم تواجد فريق الأهلي واحتساب المباراة لصالح الزمالك.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عبر قناة النادي: "بيان الأهلي كان واضحا بالتمسك بالتزام رابطة الأندية بقرارها بإقامة 3 مباريات بطاقم تحكيم أجنبي بينها مباراة القمة أمام الزمالك".

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وشدد "الأهلي لم يكن طرفا في صناعة تلك الأزمة، وصرحنا من قبل أن الفريق لا يخشى مواجهة أي فريق بالرغم من عدم موافقتنا على آلية إقامة القرعة".

وتابع "اتحاد الكرة أنكر في البداية طلب الرابطة باستقدام حكام أجانب، وتواصل محمود الخطيب رئيس النادي مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الذي أبلغه بانشغاله بالانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأنه سيتواصل لحل الأمر وانتظرنا حتى الفترة النهائية ولم يصلنا أي رد".

وأضاف شلبي "النادي الأهلي لم يخلق الوقت غير المناسب الذي يتحدث عنه اتحاد الكرة بل رابطة الأندية التي أجرت القرعة في وقت غير مناسب، وتم انتظار حل اتحاد الكرة".

وكشف شلبي "موقف الأهلي ثابت ولم يتغير وتم إرسال 21 مخاطبة لاتحاد الكرة مرارا وتكرارا من أجل إصلاح كرة القدم المصرية بعد الأخطاء التحكيمية الفجة وضرورة إصلاح منظومة التحكيم".

أما عن موقف الجماهير فأجاب "أتوجه بالشكر لجماهير الأهلي على الصورة الرائعة التي ظهروا بها والتشجيع المثالي رغم الظروف، ويتحمل مجلس إدارة الأهلي رد قيمة التذاكر لجماهيره التي حضرت مواجهة القمة".

وتسائل سعد شلبي "هل هناك تخبط في كرة القدم المصرية؟ بالطبع نعم، هل هناك غياب للتنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة؟ أيضا نعم، هل هناك أخطاء تحكيمية تصل للمرحلة الفجة؟ الإجابة ستكون من جميع الأندية نعم".

وأضاف "الأهلي اتخذ قراره من أجل إنهاء حالة التخبط في كرة القدم المصرية، فالأهلي دائما ما ينير الطريق لعمليات الإصلاح للكرة المصرية لأن المستفيد الأول والأخير من القرار ليس الأهلي ولكن كرة القدم المصرية".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية التي تدير الدوري بأن المباريات بين الأهلي والزمالك وبيراميدز بطاقم تحكيم أجنبي، ونحن نتمسك بهذا القرار وهو أمر واضح جدا، وفي حال عدم الالتزام فالأهلي لن يستطيع استكمال مسابقة الدوري".

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 6 نقاط قبل خوض مواجهة المصري غدا الأربعاء.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 42 نقطة قبل أن يواجه المصري غدا الأربعاء.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

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