كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد سموحة والقناة الناقلة

بعد نهاية مباراة القمة، يستعد الزمالك لمواجهة سموحة في كأس مصر.

الزمالك نزل لأرض الملعب لملاقاة الأهلي، لكن لاعبو الأهلي لم يحضروا ليقرر الحكم إنهاء المباراة واعتبار الأهلي خاسرا.



























































































وتغلب الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16، ليتأهل لملاقاة سموحة في ربع النهائي.

سجل هدفا الزمالك نبيل عماد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، بينما سجل معتز زدام هدف مودرن الوحيد.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

تقام المباراة يوم السبت 15 مارس.

وتُلعب على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.