نحو ربع نهائي الأبطال - برشلونة يعبر عقبة بنفيكا بثلاثية رائعة

عبر برشلونة عقبة بنفيكا وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء كما كان متوقعا.

فقد كرر برشلونة انتصاره على بنفيكا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-1، بعدما فاز في الذهاب بهدف في ملعب بنفيكا.

وتأهل برشلونة لملاقاة الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند وليل.

وسجل ثلاثية برشلونة رافينيا (هدفين) ولامين يامال.

بينما أحرز نيكولاس أوتاميندي هدف بنفيكا الوحيد.

طوفان كتالوني

لم يمهل برشلونة ضيفه الكثير من الوقت حتى بدأ طوفانه الهجومي.

فقد بدأ ذلك بتسديدة من روبرت ليفاندوفسكي من داخل منطقة الجزاء ذهبت ليد الحارس.

لم تمر سوى دقيقة واحدة حتى راوغ لامين يامال مدافعي بنفيكا بطريقة رائعة قبل أن يمرر الكرة لرافينيا الذي سجل الهدف الأول.

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لكن بنفيكا عاد سريعا حين أحرز المخضرم نيكولاس أوتاميندي هدف التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء.

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وشهدت الدقيقة 27 هدفا مدهشا من لامين يامال الذي سدد كرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس بطريقة جميلة.

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وحاول ليفاندوفسكي التسجيل مجددا لكنه أهدر من داخل المنطقة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين انطلق أليخاندرو بالدي ومرر كرة بينية تجاه رافينيا المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

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ومر الشوط الثاني هادئا وسط محاولات من برشلونة لزيادة الفارق، ومحاولات من بنفيكا للتقليص.

فقد كاد فرينكي دي يونج أن يسجل الرابع لبرشلونة لكن أهدر فرصة لا تصدق من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 هدد برشلونة مرمى بنفيكا بركلة حرة من فيران توريس لكنها ذهبت فوق المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية بهدوء حتى انتهى اللقاء بتأهل مستحق لبرشلونة.