تشكيل بايرن ميونيخ – هاري كين وموسيالا يقودان الهجوم أما ليفركوزن في دوري الأبطال
الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:44
كتب : FilGoal
أعلن فينسينت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ تشكيل فريقه لمواجهة باير ليفركوزن ضمن إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتواجد الثنائي هاري كين وجمال موسيالا في تشكيل العملاق البافاري لمواجهة ليفركوزن.
وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاع: ألفونسو ديفيز - دايو أوباميكانو - كيم مين جاي - كونراد لايمار
الوسط: ليون جورتسيكا - جوشوا كيميتش
وسط الهجوم: كينجسلي كومان - جمال موسيالا - مايكل أوليسي
الهجوم: هاري كين
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