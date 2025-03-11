عماد متعب: أتأسف للجماهير بسبب أزمة القمة.. وليس لي علاقة برابطة الأندية

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

عماد متعب

أبدى عماد متعب لاعب الأهلي السابق وعضو رابطة الأندية آسفه للجماهير بسبب أزمة مباراة القمة.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية من مسابقة الدوري.

وقال عماد متعب عضو رابطة الأندية عبر قناة أون سبورت: "أتأسف للجماهير بسبب أزمة مباراة القمة".

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وتابع "من المفترض أن اسمي مرتبط برابطة الأندية لكن أريد توضيح أنني ليس لي علاقة بالرابطة منذ حوالي عام ونصف تقريبا".

وواصل "لا أعلم أي شيء عن اجتماعات أو قرارات خلال تلك الفترة حتى (الجروب) الخاص بالرابطة لا أتواجد فيه".

واختتم متعب تصريحاته "هناك خطابات من الأهلي للرابطة ومن الرابطة إلى اتحاد الكرة بشأن طاقم التحكيم، الأزمة في من يعاند من ومن المتسبب في المشهد الحالي؟".

ولم تصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة حتى الآن اعتراضا على إقامة المواجهة بتحكيم مصري.

وقبل المباراة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 39 نقطة.

وينفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 42 نقطة.

رابطة الأندية الأهلي الزمالك عماد متعب
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