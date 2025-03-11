وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية عن وجود محاولات لحل أزمة مباراة القمة في الساعات القليلة وذلك عن طريق استقدام طاقم تحكيم أجنبي من السعودية.

وقال الشاذلي لـFilGoal.com: "رابطة الأندية واتحاد الكرة طلبا تدخل وزير الشباب في وقت متأخر للغاية لحل أزمة مباراة القمة".

وأضاف "رغم ذلك تحرك وزير الرياضة على الفور واتصل بوزير الرياضة السعودي ولذلك أشرف صبحي يتقدم بالشكر إلى الجانب السعودي للتعامل مع الموقف على محمد الجد".

وأتم تصريحاته "الجانب السعودي أخبرنا أن هناك طائرة خاصة في الطريق الآن إلى القاهرة بها طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير مباراة القمة".

ماذا حدث؟

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا يوم الثلاثاء للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وطلب الأهلي تحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسؤولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه من الأخير التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسؤولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة".

"وجاء في الخطاب أن المعلومات التي وردت إلى النادي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء (الفجة) التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى".

"وأبدى النادي آسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي".

وكشف مصدر من رابطة الأندية المصري عن نية الرابطة تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب للمباريات التي ستجمع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لسنا في معركة مع اتحاد الكرة ولكن هدفنا الحفاظ على المنافسة وتكافؤ الفرص والعدالة في مسابقة الدوري".

وتابع "في ظل وجود شكاوى من جميع الأندية قررنا تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لأكبر 3 مباريات في الدوري بين الزمالك والأهلي وبيراميدز لأن حسم الدوري سيتوقف عليهم بنسبة كبيرة".

وأتم "متفاجئين من رد فعل اتحاد الكرة على الرغم من أن ملف الحكام لا يتعلق بالرابطة ولكننا نريد المساعدة حتى يستطيع رئيس اللجنة الجديد من تطوير التحكيم والكرة الآن في ملعب الاتحاد، إذا أراد استقدام حكام أجانب أو تحمل مسؤولية وجود طاقم مصري في المباراة ولكن من الغريب التضارب الذي حدث حتى أصبح الوقت ضيقا".

وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة القمة.

ونفى الاتحاد وصول خطاب من رابطة الأندية يطلب الاستعانة بحكام أجانب لمباريات في المرحلة الثانية على رأسها قمة الزمالك والأهلي.

وقال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي ما يلي:

بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول والمنتشر على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ ٩ مارس الحالي والذي يتضمن طلباً بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول والمحدد لها الثلاثاء الموافق ١١ مارس، فإنه لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (البريد الإلكتروني أو الفاكس)

لذلك وجب تحري الدقة في تناول ما ورد به.

ثم عاد اتحاد الكرة عبر بيان رسمي وأكد من خلاله تواصل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة مع رئيس رابطة الأندية أحمد دياب بشأن تعيين حكام أجانب لإدارة القمة.

وجاء بيان اتحاد الكرة كما يلي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين، في الوقت الذي لا يقف فيه عائقا أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول، الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.

كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم لمراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.