انتهت في الدوري المصري – الاتحاد (0)-(2) الجونة.. مودرن(2)-(0)سموحة.. صافرة النهاية

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد ضد الجونة، ومودرن سبورت أمام سموحة بمسابقة الدوري.

وتقام المباراتين ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد الفريقين الهابطين لدوري المحترفين.

لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري ضد الجونة من هنا.

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لمتابعة مباراة مودرن سبورت ضد سموحة من هنا.

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الاتحاد السكندري × الجونة

نهاية المباراة

ق79 محمد النحاس يسجل الهدف الثاني لنادي الجونة بعد تبادل الكرة بشكل رائع

ق66 علي الزهدي يسجل هدف التقدم لنادي الجونة

ق54 تسديدة قوية من علي الزاهدي لاعب الجونة لكنها مرت

ق46 ضربة رأسية من فادي فريد تمر أعلى مرمى نادي الجونة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق16 عرضية خطيرة لنادي الجونة على مرمى الاتحاد لكن الكرة تعلة المرمى

ق5 تسديدة قوية من فادي فريد تعلو مرمى نادي الجونة

انطلاق المباراة

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مودرن سبورت × سموحة

نهاية المباراة

ق68 محمد مسعد يسجل الهدف الثاني لنادي مودرن سبورت في شباك سموحة

ق62 أرنولد إيبا يسجل الهدف الأول لنادي مودرن سبورت بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى

ق46 انطلاقة من أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت من الجهة اليسرى وعرضية خطيرة تمر من أمام عبد الله حافظ

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق22 تسديدة قوية من معتز زدام بعد جملة رائعة بين لاعبي مودرن سبورت

ق5 عرضية خطيرة لنادي سموحة لكن جنش حارس مودرن سبورت يمسك الكرة ببراعة

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة مودرن سبورت
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