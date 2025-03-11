انتهت أبطال أوروبا – ليفربول (0) 1-4 (1) باريس.. سان جيرمان يتأهل أمام صلاح ورفاقه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

دوي يسجل الرابعة والمباراة تنتهي

عثمان ديمبيلي يسجل الثالثة

داروين يهدر الثانية

جونكالو راموس يسجل الثانية لباريس

صلاح يسجل الأولى

فيتينيا يسجل الأولى لباريس

إلى ركلات الترجيح

ق. 120 دخول جونكالو راموس بدلا من جواو نيفيز.

ق. 114 تصويبة من لي كانج إن يمسكها أليسون ببراعة.

ق 109: أليسون يواصل التألق أمام ديمبيلي

ق 106: نزول إليوت

ق 101: نزول كودي جاكبو بدلا من لويس دياز

ق 94: ديزيري دوي يهدر فرصة خطيرة لباريس

إلى الوقت الإضافي

ق 84: أووووه دوناروما يتألق

ق 79: ماذا يضيع من ليفربول عن طريق كوانساه في القائم

ق 62: ركنية جديدة ويقابلها صلاح بتسديدة يبعدها الدفاع

ق 59: ركنية ينفذها روبرتسون ويقابلها دياز بضربة رأسية يبعدها دوناروما

ق 56: فرصة جديدة من سوبوسلاي وتسديدة يبعدها نونو ميندش

ق 53: هدف ملغي من سوبوسلاي بسبب التسلل

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف دون رد

ق 35: فرصة جديدة ضائعة من كفارا

ق 32: انفراد ضائع من عثمان ديمبيلي بعد خطأ الدفاع

ق 18: برادلي باركولا يهدر فرصة الثاني من انفراد بالمرمى

ق 12: جوووووووووول عثمان ديمبيلي والأول

ق 6: صلاح يهدر من جديد بعد توغل داخل منطقة الجزاء

ق 4: صلاح يهدر أمام المرمى بطريقة غريبة

انطلاق المباراة