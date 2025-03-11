أبو ريدة رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

فاز هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال إفريقيا.

وكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن انتخاب أبو ريدة خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا الذي عُقد اليوم بالقاهرة.

وتقام عمومية اتحاد شمال إفريقيا بالتوازي مع اجتماعات اتحادات مناطق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وتقام الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء 12 مارس في القاهرة لانتخاب المكتب التنفيذي في كاف.

ويتضمن جدول أعمالها انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

ولم يقبل الاتحاد الإفريقي ترشح صامويل إيتو بسبب اتهامه في قضية مراهنات بالدوري الكاميروني، ونظرًا لوجود خطأ في الإجراءات وعدم اكتمال أوراق ترشحه..طالع تفاصيل اتهام إيتو في قضية المرهنات بالضغط هنا

وانضم إيتو إلى قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي في كاف، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: سمير صبيحة من موريشيوس - محمد سيدات من موزمبيق - ألفريد راندريمانامبيسو من مدغشقر - الفيس شيتي من سيشل - وليد صادي من الجزائر - ييستين كازادي رئيسة فيتا كلوب الكونغولي.

هاني أبو ريدة اتحاد شمال إفريقيا رئيس اتحاد الكرة
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