دوري أبطال آسيا - تريزيجيه يقود هجوم الريان أمام أهلي جدة.. وفيرمينو أساسي

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الريان

يتواجد النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لنادي الريان القطري في مواجهة أهلي جدة السعودي.

ويحل الريان ضيفا على أهلي جدة بعد قليل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق السعودي 3-1.

وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة الريان كالتالي:

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حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: حازم أحمد – ديفيد جارسيا - أندريه أمارو – مراد ناجي

خط الوسط: تريزيجيه – جولين دي سارت – – محمد سراج

خط الهجوم: تياجو مينديز - روجر جيديس – رومارينهو.

فيما يقود المهاجم الإنجليزي إيفان توني هجوم نادي أهلي جدة في مواجهة الريان القطري.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصابني

خط الدفاع: ماتيو دامس- روجر إيبانز- ديميرال – على مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – جابري فيجا - رياض محرز.

خط الهجوم: جالينو - إيفان توني- فيرمينو.

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