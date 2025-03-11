التشكيل - صلاح يقود هجوم ليفربول.. ديمبيلي يحمل آمال سان جيرمان

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نونو مينديش - ليفربول - باريس سان جيرمان

يقود محمد صلاح نجم ليفربول فريقه في المباراة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وعاد كودي جاكبو لقائمة ليفربول بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان خرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز

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فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – ويليان باتشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديميبلي – خيفيتشيا كفاراستيخيليا

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وانتهت مباراة الذهاب في ملعب الأمراء بفوز ليفربول بهدف.

ليفربول باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا محمد صلاح
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