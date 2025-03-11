تشكيل الزمالك - ناصر ماهر والجزيري أساسيان ضد الأهلي.. والسعيد وشيكابالا بديلان

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - زيزو

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي.

ومن المقرر إقامة مباراة القمة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية من الدوري.

ويبدأ الزمالك بالثنائي ناصر ماهر وسيف الجزيري في التشكيل الأساسي.

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بينما يجلس محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - صلاح مصدق - محمود بنتايك.

الوسط: محمد شحاتة - نبيل عماد - ناصر ماهر - أحمد زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي - أحمد حسام - أحمد فتوح - أحمد محمود - محمد السيد - محمد حمدي - عبد الله السعيد - حسام أشرف - محمود شيكابالا.

ولم تصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة حتى الآن اعتراضا على إقامة المواجهة بتحكيم مصري.

وقبل المباراة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 39 نقطة.

وينفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 42 نقطة.

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