مدافع الزمالك ضمن خياراته.. الركراكي يحدد موعد إعلان قائمة المغرب لتصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - الزمالك ضد إنبي

حدد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب موعد إعلان قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتي النيجر وتنزانيا.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر وتنزانيا ضمن الجولتين الرابعة والخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الركراكي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة 14 مارس لإعلان قائمة منتخب المغرب لمواجهتي النيجر وتنزانيا.

أخبار متعلقة:
ميدو: الزمالك يرفض تغيير حكام القمة.. وننتظر رد فعل الرابطة مع الأهلي بيان - الزمالك: وافقنا على أداء المباراة بحكام مصريين نظرا لتلك الظروف بيان – الزمالك يعلن رفض محاولات تأخير موعد القمة ضد الأهلي أو تغيير حكامها خبر في الجول - موعد تحرك الزمالك لاستاد القاهرة من أجل القمة.. وتفاصيل الساعات الأخيرة

وينتظر صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك موقفه في قائمة الركراكي بعدما أشارت تقارير مغربية لدخول ضمن حسابات منتخب أسود الأطلس.

وكشف موقع البطولة المغربي عن دخول خمسة لاعبين بينهم صلاح الدين مصدق دائرة الترشيحات لمركز المدافع الأيمن في معسكر مارس الجاري.

وأشار التقرير إلى أن صلاح الدين مصدق ينافس كل من يحيى بن خالق وعبد الله خفيفي وسامي مايي وجمال حركاس للتواجد في قائمة منتخب المغرب.

وتوصل الزمالك إلى اتفاق لضم صلاح الدين مصدق مقابل 300 ألف دولار لينضم إلى القلعة البيضاء قادما من نهضة الزمامرة المغربي في سوق الانتقالات الشتوية.

ولعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ويلعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 21 مارس الجاري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

ثم يلتقي منتخب المغرب أمام نظيره التنزاني يوم 25 من الشهر ذاته ضمن الجولة السادسة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخاسمة برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 ؤنقاط عن النيجر أقرب منافسيه.

منتخب المغرب صلاح الدين مصدق
نرشح لكم
بعد نهاية القمة.. اتساع الفارق لبيراميدز في صدارة ترتيب جدول الدوري وتراجع الأهلي الثالث في 5 مواسم.. الأهلي لم يحضر القمة والفوز لـ الزمالك عماد متعب: أتأسف للجماهير بسبب أزمة القمة.. وليس لي علاقة برابطة الأندية وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة استراحة في الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الجونة.. مودرن(0)-(0)سموحة.. نهاية الشوط الأول أبو ريدة رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا تشكيل الزمالك - ناصر ماهر والجزيري أساسيان ضد الأهلي.. والسعيد وشيكابالا بديلان استعدادا لمواجهة الأهلي.. الهلال يتفق على وديتين أمام البنزرتي والنجم في تونس
أخر الأخبار
بعد نهاية القمة.. اتساع الفارق لبيراميدز في صدارة ترتيب جدول الدوري وتراجع الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
الثالث في 5 مواسم.. الأهلي لم يحضر القمة والفوز لـ الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
نحو ربع نهائي الأبطال - برشلونة يعبر عقبة بنفيكا بثلاثية رائعة 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن ميونيخ – هاري كين وموسيالا يقودان الهجوم أما ليفركوزن في دوري الأبطال 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
عماد متعب: أتأسف للجماهير بسبب أزمة القمة.. وليس لي علاقة برابطة الأندية 50 دقيقة | الدوري المصري
وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 51 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الجونة.. مودرن(0)-(0)سموحة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا – ليفربول (0)-(1) باريس.. جوووووول أول ديمبيلي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري