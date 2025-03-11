بيان - الزمالك: وافقنا على أداء المباراة بحكام مصريين نظرا لتلك الظروف

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عقب وصول الفريق إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الأهلي.

ويفترض أن يلعب الزمالك ضد الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أن المجلس يدرك تماما واجباته تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق ومصالح النادي وضمان عدالة المنافسات وتكافؤ الفرص، كما يلتزم النادي برعاية المصالح العامة ونجاح المسابقات الرياضية.

وفوجئ الجميع بالإعلان بشكل مفاجئ عن موعد المباراة على نحو يتعذر معه طلب حكام أجانب وفقا للمواعيد والضوابط المقررة في اللائحة.

وقبل الزمالك أداء المباراة بحكام مصريين للاعتبارات السابق ذكرها، إلى جانب مراعاة الحقوق التسويقية وثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني فضلا عن تلقى تعدات مؤكدة من المسؤولين عن اللعبة بعدم تكرار الأخطاء والكوارث التحكيمية التي كانت نتاج حملة إرهاب معنوي ضد الحكام قادها ودعمها بعض المنتفعين والتي أدت إلى خسارة الزمالك الكثير من النقاط في المباريات الماضية، وهو ما أقر به كل من يملك مثقال ذرة من عدل أو ضمير ولم ينكرها إلا قلة من الفاسدين.

ونادي الزمالك إذ يؤكد التزامه بثوابته وقيمه والترفع عن تلك المهارات، يعلن مجددا أن تلك الحملات المشبوهة لا تخفي على أحد وأنه سيتصدى بكل حزم لمن يدبرها أو يستجيب لها، ويدعو كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات لضمان العدالة.

وقال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي ما يلي:

بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول والمنتشر على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ ٩ مارس الحالي والذي يتضمن طلباً بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول والمحدد لها غدا الموافق ١١ مارس، فإنه لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (البريد الإلكتروني أو الفاكس)

لذلك وجب تحري الدقة في تناول ما ورد به.

ثم عاد اتحاد الكرة عبر بيان رسمي وأكد من خلاله تواصل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة مع رئيس رابطة الأندية أحمد دياب بشأن تعيين حكام أجانب لإدارة القمة.

وجاء بيان اتحاد الكرة كما يلي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين، في الوقت الذي لا يقف فيه عائقا أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول، الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.

كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم لمراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.