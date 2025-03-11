انتهت في دوري الأبطال - برشلونة (3)-(1) بنفيكا.. تأهل البلوجرانا

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بنفيكا ضيفا على برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وانتهى لقاء الذهاب بملعب بنفيكا بفوز برشلونة بهدف دون مقابل.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هــــــــــنـــــــــا

..

نهاية اللقاء بتأهل برشلونة

ق74: ركلة حرة من فيران توريس تذهب فوق المرمى

ق65: اووووووووووووه فرصة مهدرة لا تصدق من فرينيكي دي يونج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

43: جووووووووووول ثالث من رافينيا

ق41: ليفاندوفسكي يهدر من داخل المنطقة

ق27: جووووووووووووول رائع من لامين يامال

ق13: نيكولاس أوتاميندي يسجل التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء

video:1

ق11: جوووووووووووول رافينيا يسجل الأول بعد مجهود رائع من لامين يامال

ق10: تسديدة من روبرت ليفاندوفسكي تذهب ليد الحارس.

انطلاق المباراة