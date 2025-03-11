بيان – الزمالك يعلن رفض محاولات تأخير موعد القمة ضد الأهلي أو تغيير حكامها

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه رفض أي محاولات لتأجيل لقاء القمة ضد الأهلي، أو تغيير طاقم حكامها.

ويفترض أن يلعب الزمالك ضد الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

الزمالك رفض طرح أي فكرة بخصوص تأجيل القمة أو تغيير طاقم حكامها الذين سبق وتم الإعلان عنهم، أو حتى تأخير بدايتها لمدة 60 دقيقة.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

الزمالك أولاً

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أن النادي سيخوض مباراة اليوم في موعدها المحدد سلفاً، مع رفضه القاطع لمحاولات التأجيل إلى موعد جديد مهما كانت المبررات.

كما يعلن مجلس إدارة الزمالك كذلك رفضه تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين من جانب اتحاد الكرة، عملاً باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم، ويتمسك الزمالك أيضاً برفض تأخير موعد المباراة 60 دقيقة.

ويطالب نادي الزمالك الجهات المعنية والمسؤولة عن كرة القدم المصرية بتطبيق اللوائح على جميع الأطراف تحقيقاً للعدالة التي ننشدها بشكل دائم.

ويأتي ذلك مطابقاً للموقف الواضح من جانب نادي الزمالك منذ البداية حيث التزم بالهدوء التام وتعامل بمنتهى الحرص على مصالح جماهيره العظيمة في كل مكان، والتي يقدر دورهم الرائع في دعم كيان نادي الزمالك، مع تمسك النادي بحقوق جماهيره وجميع المنتمين له.

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وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة القمة.

ونفى الاتحاد وصول خطاب من رابطة الأندية يطلب الاستعانة بحكام أجانب لمباريات في المرحلة الثانية على رأسها قمة الزمالك والأهلي.

وقال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي ما يلي:

بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول والمنتشر على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ ٩ مارس الحالي والذي يتضمن طلباً بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول والمحدد لها غدا الموافق ١١ مارس، فإنه لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (البريد الإلكتروني أو الفاكس)

لذلك وجب تحري الدقة في تناول ما ورد به.

ثم عاد اتحاد الكرة عبر بيان رسمي وأكد من خلاله تواصل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة مع رئيس رابطة الأندية أحمد دياب بشأن تعيين حكام أجانب لإدارة القمة.

وجاء بيان اتحاد الكرة كما يلي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين، في الوقت الذي لا يقف فيه عائقا أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول، الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.

كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم لمراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.