مصدر من الشباب والرياضة يكشف لـ في الجول موقف الوزارة من أزمة القمة

ستقف وزارة الشباب والرياضة من موقف المراقب عن بعد فقط ولن تتدخل في أزمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي.

الزمالك يفترض أن يلاقي الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

مباراة مهددة بالإلغاء بسبب إصدار الأهلي بيانا يعلن فيه عدم استكمال مسابقة الدوري المصري في حالة عدم تأجيل اللقاء لحين استقدام حكام أجانب للمباراة.

وقال مصدر من وزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "لن نتدخل في الأزمة الجارية بخصوص لقاء القمة وليس لنا صلة بالأمر".

وأضاف "هي مسؤولية رابطة أندية الدوري واتحاد الكرة المصري فقط".

وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة القمة.

ونفى الاتحاد وصول خطاب من رابطة الأندية يطلب الاستعانة بحكام أجانب لمباريات في المرحلة الثانية على رأسها قمة الزمالك والأهلي.

وقال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي ما يلي:

بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول والمنتشر على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ ٩ مارس الحالي والذي يتضمن طلباً بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول والمحدد لها غدا الموافق ١١ مارس، فإنه لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (البريد الإلكتروني أو الفاكس)

لذلك وجب تحري الدقة في تناول ما ورد به.

ثم عاد اتحاد الكرة عبر بيان رسمي وأكد من خلاله تواصل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة مع رئيس رابطة الأندية أحمد دياب بشأن تعيين حكام أجانب لإدارة القمة.

وجاء بيان اتحاد الكرة كما يلي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين، في الوقت الذي لا يقف فيه عائقا أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول، الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.

كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم لمراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، قبل بداية المرحلة النهائية.