مؤتمر أنشيلوتي: مواجهة أتليتكو مدريد ستحسم بالتفاصيل الصغيرة

يتوقع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن تحسم التفاصيل الصغيرة مباراة دربي مدريد المرتقبة ضد جاره أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "مواجهة أتليتكو مدريد تسمح لنا بمواصلة الحلم، كما فعلنا في السنوات السابقة".

وشدد "دور الـ16 هذا العام أكثر تعقيدا من الأعوام السابقة، لكننا لا نزال واثقين من قدرتنا على مواصلة القتال".

وأضاف المدرب الإيطالي "كل المباريات التي لعبناها ضد أتليتكو مدريد كانت متقاربة ومتكافئة. ومباراة الأربعاء ستكون كذلك، ستحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وتابع "نريد الوصول إلى ربع النهائي بغض النظر عن المنافس، ركلات الترجيح ليست سهلة بسبب الأجواء والضغط النفسي، لا نفكر في ذلك في الوقت الحالي، نركز في الوقت الحالي على كيفية تنظيم المباراة بشكل جيد".

وأكمل "تفادي البطاقات الصفراء للمهددين بالغياب عن ذهاب ربع النهائي؟ الهدف واضح، نريد التأهل لربع النهائي. ولا نفكر في ذلك في الوقت الحالي. حاليا نفكر في التخطيط الجيد للمباراة".

وأتم "دييجو سيميوني مدرب رائع جدا وله أفكار واضحة تشبه لأفكاري في كرة القدم".

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب سنتياجو برنابيو الأسبوع الماضي بفوز الملكي 2-1.