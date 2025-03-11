مؤتمر أنشيلوتي: مواجهة أتليتكو مدريد ستحسم بالتفاصيل الصغيرة

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يتوقع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن تحسم التفاصيل الصغيرة مباراة دربي مدريد المرتقبة ضد جاره أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "مواجهة أتليتكو مدريد تسمح لنا بمواصلة الحلم، كما فعلنا في السنوات السابقة".

أخبار متعلقة:
سبورت: ريال بيتيس وسيلتا فيجو يدرسان ضم بينيا تقرير: ميلان قد يرغب في عودة أليجري لتدريبه مدرب إسبانيول: لا أحب برشلونة إطلاقا ولن أدربه نهاية عقوبة إيقاف بول بوجبا

وشدد "دور الـ16 هذا العام أكثر تعقيدا من الأعوام السابقة، لكننا لا نزال واثقين من قدرتنا على مواصلة القتال".

وأضاف المدرب الإيطالي "كل المباريات التي لعبناها ضد أتليتكو مدريد كانت متقاربة ومتكافئة. ومباراة الأربعاء ستكون كذلك، ستحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وتابع "نريد الوصول إلى ربع النهائي بغض النظر عن المنافس، ركلات الترجيح ليست سهلة بسبب الأجواء والضغط النفسي، لا نفكر في ذلك في الوقت الحالي، نركز في الوقت الحالي على كيفية تنظيم المباراة بشكل جيد".

وأكمل "تفادي البطاقات الصفراء للمهددين بالغياب عن ذهاب ربع النهائي؟ الهدف واضح، نريد التأهل لربع النهائي. ولا نفكر في ذلك في الوقت الحالي. حاليا نفكر في التخطيط الجيد للمباراة".

وأتم "دييجو سيميوني مدرب رائع جدا وله أفكار واضحة تشبه لأفكاري في كرة القدم".

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب سنتياجو برنابيو الأسبوع الماضي بفوز الملكي 2-1.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة 8 ساعة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 8 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي 8 ساعة | أمريكا
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري