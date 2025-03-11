تشكيل برشلونة - هجوم ناري أمام بنفيكا.. وأراوخو بدلا من كوبارسي

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بنفيكا ضيفا على برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب رونالد أراوخو في قلب الدفاع بدلا من باو كوبارسي الذي طرد في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

بينما يهاجم فليك بنفيكا بالرباعي داني أولمو ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

وانتهى لقاء الذهاب بملعب بنفيكا بفوز برشلونة بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: فوتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي

الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

فيما جاء تشكيل بنفيكا على النحو التالي:

وتأهل برشلونة مباشرة لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وكان بنفيكا تأهل لهذا الدور بعد تخطي موناكو في الملحق المؤهل لدور الـ16.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.