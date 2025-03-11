بينهم حكم القمة.. اتحاد الكرة يعلن إدارة طاقم مصري للقاء بالدوري التونسي الأربعاء

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سفر طاقم تحكيم مصري فجر غد الأربعاء، إلى تونس لإدارة لقاء بالدوري التونسي.

وسيسافر طاقم حكام بقيادة أحمد الغندور، ومساعدة يوسف البساطي، وشريف عبد الله إلى تونس في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لإدارة مباراة الترجي مع شبيبة العمران، ضمن منافسات الدوري التونسي الممتاز.

ويأتي ذلك رغم تواجد أحمد الغندور كحكم فيديو في قمة اليوم بين فريقي الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

ومازال مصير قمة الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الثلاثاء لم يتحدد بعد، إذ أعلن الأهلي عدم خوض المباراة والمطالبة بتأجيلها وإلا عدم استكمال مسابقة الدوري المصري.

من جهة أخرى، أكد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة عن استمرار المباراة في موعدها بشكل طبيعي.

وانتقل الزمالك إلى ملعب المباراة بالفعل من أجل الاستعداد لخوض اللقاء في حالة إقامته

وعلى الجانب الآخر، ستكون مباراة شبيبة العمران والترجي ضمن الجولة الـ25 من الدوري التونسي.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

أما فريق شبيبة العمران صاحب الأرض في اللقاء، فيحتل المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن قوافل قفصة صاحب المركز الـ15 الذي يهبط صاحبه إلى الدرجة الثانية.