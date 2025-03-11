بينهم حكم القمة.. اتحاد الكرة يعلن إدارة طاقم مصري للقاء بالدوري التونسي الأربعاء

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سفر طاقم تحكيم مصري فجر غد الأربعاء، إلى تونس لإدارة لقاء بالدوري التونسي.

وسيسافر طاقم حكام بقيادة أحمد الغندور، ومساعدة يوسف البساطي، وشريف عبد الله إلى تونس في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لإدارة مباراة الترجي مع شبيبة العمران، ضمن منافسات الدوري التونسي الممتاز.

ويأتي ذلك رغم تواجد أحمد الغندور كحكم فيديو في قمة اليوم بين فريقي الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يكشف ما قاله أوسكار رويز لحكام القمة قبل ساعات من اللقاء خبر في الجول - فريق الأهلي في حالة تأهب انتظارا لقرار مجلس الإدارة بشأن القمة ميدو: الزمالك يرفض تغيير حكام القمة.. وننتظر رد فعل الرابطة مع الأهلي مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول يكشف حقيقة التواصل مع حكم ليبي لإدارة القمة

ومازال مصير قمة الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الثلاثاء لم يتحدد بعد، إذ أعلن الأهلي عدم خوض المباراة والمطالبة بتأجيلها وإلا عدم استكمال مسابقة الدوري المصري.

من جهة أخرى، أكد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة عن استمرار المباراة في موعدها بشكل طبيعي.

وانتقل الزمالك إلى ملعب المباراة بالفعل من أجل الاستعداد لخوض اللقاء في حالة إقامته

وعلى الجانب الآخر، ستكون مباراة شبيبة العمران والترجي ضمن الجولة الـ25 من الدوري التونسي.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

أما فريق شبيبة العمران صاحب الأرض في اللقاء، فيحتل المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن قوافل قفصة صاحب المركز الـ15 الذي يهبط صاحبه إلى الدرجة الثانية.

الأهلي الزمالك أحمد الغندور الدوري التونسي الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل النصر – رونالدو ودوران يقودان الهجوم أمام استقلال طهران تقرير: رحيل عظيمة عن الشرطة العراقي.. ومؤمن سليمان يقترب من خلافته بمشاركة حمدي وعبد القادر.. الوكرة يتعادل مع قطر بهدف لكل فريق مؤمن سليمان ينفي رحيله عن أهلي بنغازي بسبب التهديد أهلي بنغازي الليبي يعلن فسخ تعاقد مؤمن سليمان تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا تعادل لا يفيد.. الشباب يخطف نقطة من النصر في دربي الرياض سجل هدفا وصنع 2 في 45 دقيقة.. تريزيجيه يقود الريان لاكتساح الخور بخماسية
أخر الأخبار
خبر في الجول - موعد تحرك الزمالك لاستاد القاهرة من أجل القمة.. وتفاصيل الساعات الأخيرة 36 دقيقة | الدوري المصري
بينهم حكم القمة.. اتحاد الكرة يعلن إدارة طاقم مصري للقاء بالدوري التونسي الأربعاء 49 دقيقة | الوطن العربي
مباشر قمة الزمالك ضد الأهلي – الأبيض يعلن توجهه نحو ملعب المباراة.. وبدء توافد الجماهير ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف ما قاله أوسكار رويز لحكام القمة قبل ساعات من اللقاء ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فريق الأهلي في حالة تأهب انتظارا لقرار مجلس الإدارة بشأن القمة ساعة | الدوري المصري
ميدو: الزمالك يرفض تغيير حكام القمة.. وننتظر رد فعل الرابطة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
جون دوران: لا فرق بين المباريات أوروبا والسعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
استبعاد ميتروفيتش من مواجهة الهلال ضد باختاكور 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول يكشف حقيقة التواصل مع حكم ليبي لإدارة القمة 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري