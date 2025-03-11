انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا

في انتظار موعد المباراة، وهل ستلعب أساسا أم لا، ما زال مصير قمة الزمالك والأهلي لم يتحدد بعد.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث ما قبل لقاء الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

مصير المباراة لم يتحدد بعد، وذلك بعدما أعلن الأهلي طلبه تأجيل المباراة وإلا عدم استكمال مسابقة الدوري، وذلك بسبب عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وإليكم ترتيب الأحداث حتى اللحظة

_ _ _

نهاية المباراة

21:49 محمود بسيوني حكم المباراة يعلن إنهاء المباراة رسميا بسبب حضور لاعبي الأهلي.

21:30 لاعبو الزمالك يدخلون أرض الملعب دون وجود فريق الأهلي.

21:05 مراسل أون سبورت: فريق الأهلي يخوض مرانا في مقر مدينة نصر بعد 20 دقيقة.

20:39 الزمالك يعلن تشكيله لمواجهة الأهلي

20:25 جماهير الزمالك تدخل المدرجات بعد الانتهاء من إعداد دخلة الجمهور للمباراة.

video:3

20:09 الزمالك يصدر بيانا جديدا يؤكد فيه احترامه لجماهير وتمسكه بإقامة المباراة بظروفها المعلنة.

20:00 حافلة الأهلي تصل فرع النادي بمدينة نصر بدلا من التوجه لاستاد القاهرة

غرفة تبديل ملابس الأهلي في استاد القاهرة فارغة

video:1

19:43 وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض القمة.

19:40 محمود بسيوني حكم القمة وطاقم الحكام يصل استاد القاهرة

video:2

19:30 قناة أون سبورت تعرض فيديو لتحرك حافلة النادي الأهلي إلى استاد القاهرة.

19:25 حافلة الزمالك تتحرك من مقر إقامتها إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة.

19:11 الزمالك يصدر بيانا رسميا يعلن فيه رفض فكرة تأجيل المباراة أو تغيير طاقم حكامها.

19:10 حافلة الأهلي تتحرك من الفندق إلى استاد القاهرة في السابعة والنصف مساء وبشكل طبيعي في انتظار تحديد مصير القمة ضد الزمالك

19:00 وزارة الشباب والرياضة تؤكد لـFilGoal.com عدم تدخلها في أزمة لقاء الزمالك والأهلي وإنه شأن يخص رابطة الأندية واتحاد الكرة فقط.

17:25 بعض جماهير الأهلي تبدأ التوافد على استاد القاهرة لحضور القمة ضد الزمالك

17:07 اتحاد الكرة يكشف عن وصايا أوسكار رويز لطاقم حكام المباراة بالهدوء والتركيز واليقظة والعدالة.

16:59 صفحة الزمالك تنشر صورا من داخل غرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي

15:38 صفحة الزمالك تنشر صورا لاستاد القاهرة وكيف يبدو قبل ساعات من موعد المباراة.

15:30 صفحة اتحاد الكرة تعلن عن محاضرة من أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام إلى محمود بسيوني وطاقم حكام لقاء الزمالك والأهلي بشكل طبيعي استعدادا للمباراة.

14:50 صفحة رابطة الأندية المحترفة تنشر تقديم خاص على صفحتها لقمة الزمالك والأهلي في موعده المحدد سلفا مساء اليوم الثلاثاء.

14:47 الأهلي يعلن إخطاره رابطة الأندية واتحاد الكرة بموقفه من مباراة الزمالك بشكل رسمي.

14:16 صفحة رابطة الأندية المصرية المحترفة تنشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري، ومن بينها قمة الزمالك والأهلي بشكل طبيعي.

13:45 الأهلي يحدد موقفه من القمة بطلب تأجيل اللقاء وإلا عدم استكمال مسابقة الدوري بالكامل مع استمرار المجلس في انعقاد مستمر.

00:02 بعد دقيقتين من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، أصدر الأهلي بيانا أعلن فيه عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي ظهرا لتحديد موقفهم من مباراة القمة

2:35 من أمس الاثنين 10 مارس: أصدر الأهلي بيانا يطالب فيه اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسئولياتهما والتأكيد على إقامة القمة بتحكيم أجنبي.