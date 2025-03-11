قائمة برشلونة – عودة ليفاندوفسكي وغياب كوبارسي ضد بنفيكا

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة قائمة الفريق المستدعاه لمباراة بنفيكا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي لقائمة الفريق بعد الغياب ضد أوساسونا.

وكان برشلونة قد أعلن قائمة الفريق ضد أوساسونا في الدوري بغياب المهاجم البولندي قبل وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي وتأجيل المباراة.

وكذلك يغيب باو كوبارسي بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في مباراة الذهاب.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

وفاز برشلونة في مباراة بهدف دون رد على ملعب دا لوش.