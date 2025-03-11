سبورت: ريال بيتيس وسيلتا فيجو يدرسان ضم بينيا

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

إنياكي بينيا - برشلونة

يدرس ريال بيتيس وسيلتا فيجو التعاقد مع إنياكي بينيا حارس مرمى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة سبورت فإن الحارس الإسباني يشعر بالإحباط من موقفه في ترتيب الحراس الأساسيين للفريق.

ووفقا للصحيفة فإن ريال بيتيس وسيلتا فيجو سيحاولان استغلال موقف بينيا لضمه في الصيف القادم.

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وينتهي عقد بينيا في صيف 2026.

وكان بينيا الاختيار الأول لهانز فليك المدير الفني لبرشلونة، لكن منذ فترة وبات بديلا لفويتشيك تشيزني الذي يريد النادي تجديد عقده نظرا لتأثيره داخل وخارج الملعب، وهذا سيبعد بينيا.

وعلى الجانب الآخر، حسب التقارير الإخبارية فإن مارك أندري تير شتيجن اقترب من العودة إذ تتحسن حالته سريعا ومن المتوقع عودته في أبريل مما سيصعب مهمة بينيا في حجز مكان في التشكيل الأساسي أيضا.

وبدأ الحارس البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في شباب فياريال قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة ويستمر حتى خرج معارا إلى جالاتا سراي في شتاء 2022 حتى صيف العام ذاته.

إنياكي بينيا برشلونة ريال بيتيس سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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