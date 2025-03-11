مدرب إسبانيول: لا أحب برشلونة إطلاقا ولن أدربه

عبر مانولو جونزاليس المدير الفني لـ إسبانيول عن عدم حبه مطلقا لـ برشلونة رافضا تدريب الفريق طوال مسيرته.

وقال المدرب الإسباني عبر صحيفة البايس: "عندما كنت صغيرا رفضت عرضا من برشلونة لأنني لا أحب النادي إطلاقا".

وأتم "لم يحدث أي شيء سيء من قبل النادي تجاهي، لكن لن أدرب برشلونة أبدا وأعقتد أنه لن يطلب تعييني".

ويعد إسبانيول جار برشلونة في المدنية وبينهما عداوة كبيرة.

وعادة تكون المباريات بينهما مليئة بالبطاقات بسبب الصراع الكبير وأجواء دربي المدينة.

ولم يلعب جونزاليس في فريق إسبانيول، لكنه تولى تدريب الفريق الثاني في 2023 وفي مارس 2024 أصبح المدير الفني للفريق الأول.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف.

لكن يتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة ضد أوساسونا بسبب وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.