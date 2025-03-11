نهاية عقوبة إيقاف بول بوجبا

بعد أكثر من عام ونصف، انتهت عقوبة إيقاف بول بوجبا والتي كانت قد فرضت عليه بسبب تعاطي المنشطات.

بول بوجبا النادي : لاعب حر

كانت اللجنة الدولي لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا.

وفي تمام منتصف الليل من وبداية من اليوم انتهت فترة العقوبة وأصبح بوجبا متاحا من جديد لممارسة كرة القدم.

يوفنتوس الفريق الأخير لبوجبا كان قد فسخ تعاقده مع النجم الفرنسي عقب قرار إيقافه.

ويستعد بوجبا للانضمام لفريق جديد في بداية الموسم الجديد.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وفقا للتقارير ولكن الصفقة لم تتم بسبب الإيقاف والذي منع أي نادي من المخاطرة بالتعاقد معه خاصة مع عدم التيقن من حالته البدنية التي سيعود عليها.

ويحق للنجم الفرنسي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني سواء من الآن أو مع بداية الموسم الجديد باعتباره لاعب حر.