نهاية عقوبة إيقاف بول بوجبا

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

بعد أكثر من عام ونصف، انتهت عقوبة إيقاف بول بوجبا والتي كانت قد فرضت عليه بسبب تعاطي المنشطات.

بول بوجبا

النادي : لاعب حر

كانت اللجنة الدولي لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا.

وفي تمام منتصف الليل من وبداية من اليوم انتهت فترة العقوبة وأصبح بوجبا متاحا من جديد لممارسة كرة القدم.

أخبار متعلقة:
الفصل الأخير في قضية الابتزاز؟ الحكم بحبس ماتياس شقيق بول بوجبا رئيس مارسيليا يرد على تقارير ضم بوجبا إندبندنت: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا ولكن هل يزامل عبد المنعم؟.. نيس يكشف موقفه من ضم بوجبا

يوفنتوس الفريق الأخير لبوجبا كان قد فسخ تعاقده مع النجم الفرنسي عقب قرار إيقافه.

ويستعد بوجبا للانضمام لفريق جديد في بداية الموسم الجديد.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وفقا للتقارير ولكن الصفقة لم تتم بسبب الإيقاف والذي منع أي نادي من المخاطرة بالتعاقد معه خاصة مع عدم التيقن من حالته البدنية التي سيعود عليها.

ويحق للنجم الفرنسي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني سواء من الآن أو مع بداية الموسم الجديد باعتباره لاعب حر.

بول بوجبا
نرشح لكم
قائمة برشلونة – عودة ليفاندوفسكي وغياب كوبارسي ضد بنفيكا يتسع لـ 100 ألف مشجع.. مانشستر يونايتد يكشف عن تصميم ملعبه الجديد سبورت: ريال بيتيس وسيلتا فيجو يدرسان ضم بينيا تقرير: ميلان قد يرغب في عودة أليجري لتدريبه مدرب إسبانيول: لا أحب برشلونة إطلاقا ولن أدربه راتكليف يتحدث عن بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف مشجع تقرير: مستمر رغم عودة تير شتيجن؟ برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد تشيزني بالدرجة الثانية بـ إيطاليا.. نجل بوفون يشارك في مباراته الاحترافية الأولى
أخر الأخبار
مباشر قمة الزمالك ضد الأهلي – الأبيض يعلن توجهه نحو ملعب المباراة 4 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف ما قاله أوسكار رويز لحكام القمة قبل ساعات من اللقاء 16 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فريق الأهلي في حالة تأهب انتظارا لقرار مجلس الإدارة بشأن القمة 24 دقيقة | الدوري المصري
ميدو: الزمالك يرفض تغيير حكام القمة.. وننتظر رد فعل الرابطة مع الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
جون دوران: لا فرق بين المباريات أوروبا والسعودية ساعة | سعودي في الجول
استبعاد ميتروفيتش من مواجهة الهلال ضد باختاكور ساعة | سعودي في الجول
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول يكشف حقيقة التواصل مع حكم ليبي لإدارة القمة ساعة | الدوري المصري
أوسكار رويز يجتمع بطاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري 4 مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول يكشف حقيقة التواصل مع حكم ليبي لإدارة القمة