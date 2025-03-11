راتكليف يتحدث عن بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف مشجع

تحدث جيم راتكليف المالك المشارك لـ مانشستر يونايتد عن بناء ملعب جديد للنادي يتسع لـ 100 ألف مشجع.

وقال راتكليف لسكاي سبورتس: "يجب أن يكون للنادي ملعب يليق به كونه الأعظم في العالم لأن الدوري الإنجليزي هو الأعظم".

وأتم "الأساس الوحيد الذي يمكننا أن نبني عليه ملعبا جديدا هو أن يكون جزءا من مخطط التجديد الحكومي لجنوب مانشستر، لأننا لا نستطيع تحمل التكاليف".

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وجاء التعادل في مصلحة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل رصيد أرسنال إلى النقطة 55 في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 34 في المركز الـ14.