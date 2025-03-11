مواعيد مباريات الثلاثاء 11 مارس - دربي القاهرة.. ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

تبدأ اليوم مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز، كما تقام مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × الاتحاد السكندري.. 9:30 مساء.

مودرن سبورت × سموحة.. 9:30 مساء - أون سبورتس 2.

الزمالك × الأهلي.. 9:30 مساء - أون سبورتس 1.

حرس الحدود × بتروجت.. 9:30 مساء.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة × بنفيكا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليفربول × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إنتر × فيينورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين المصري

ديروط × سبورتنج.. 9:30 مساء.

راية × الترسانة.. 9:30 مساء.

المنصورة × القناة.. 9:30 مساء.

طنطا × السكة الحديد مودرن.. 9:30 مساء.

منتخب السويس × وي.. 9:30 مساء.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال × باختاكور.. 8:00 مساء - بي إن سبورت AFC.

الأهلي × الريان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

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