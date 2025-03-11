تقرير: مستمر رغم عودة تير شتيجن؟ برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد تشيزني

كشفت تقارير صحفية عن نية برشلونة في الاحتفاظ بخدمات حارس مرماه البولندي فويتشيك تشيزني.

وبحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن برشلون قد بدأ محادثاته بشأن تمديد عقد تشيزني.

ويكمل البولندي عامه الـ 35 في أبريل المقبل.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس في الموسم الماضي.

وعاد تشيزني من اعتزال كرة القدم من أجل الانضمام لصفوف برشلونة لتعويض غياب مارك أندري تير شتيجن الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وانضم تشيزني إلى النادي الكتالوني خارج فترة انتقالات نظرا لعدم ارتباطه بأي فريق.

ولم يلعب تشيزني في بداية انضمامه قبل أن يعتمد عليه هانز فليك مدرب الفريق بشكل أساسي.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم إلى يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.