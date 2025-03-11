القمة الأولى وهزيمة واحدة للقطبين.. سجل محمود بسيوني في مباريات الزمالك والأهلي

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري، بقيادة محمود بسيوني.

لم يسبق لمحمود بسيوني إدارة مباراة القمة من قبل، ولكنه أدار 23 مباراة للقطبين مجتمعين، بواقع 11 مباراة للزمالك و12 للأهلي.

جميع هذه المباريات الـ 23، لم تشهد سوى هزيمة واحدة للقطبين مجتمعين، كانت من نصيب الزمالك، وللمفارقة، هي آخر مباراة أدارها لأي طرف من الطرفين حتى الآن.

أيضا لم يشهر بسيوني سوى بطاقة حمراء واحدة في جميع هذه المباريات، وكانت من نصيب محمود علاء مدافع الزمالك للإنذار الثاني، أمام بيراميدز في مباراة الجولة الأولى للموسم الماضي 2023-2024.

محمود بسيوني في مباريات الزمالك

أدار بسيوني 11 مباراة للأبيض، بواقع 9 في الدوري و2 في كأس مصر.

المباراة الأولى على الإطلاق كانت في نسخة 2012-2013 من الكأس، وفاز فيها الزمالك على الترسانة 3-0.

أما أول مباراة في الدوري فكانت في موسم 2014-2015، في الجولة الخامسة، وشهدت تعادلا سلبيا بين الزمالك ووادي دجلة.

اختلفت الفرق التي أدار بسيوني مباريات الزمالك أمامها، بين اتحاد الشرطة وطنطا وأسوان والداخلية والمقاولون العرب، ولم يتكرر سوى غزل المحلة وبيراميدز.

في المباراة الثالثة فاز الزمالك على غزل المحلة 2-0 في دوري 2015-2016، وفي نفس الموسم فاز على اتحاد الشرطة 3-2.

وفي موسم 2017-2018 تعادل مع طنطا 1-1، ثم في موسم 2020-2021 فاز على أسوان 3-0.

المواجهة الثانية في الكأس كانت أمام الداخلية في نسخة 2021-2022، وشهدت فوز الزمالك 2-1 بعد الوقت الإضافي.

أما مواجهة المقاولون فأتت في موسم 2022-2023 من الدوري، وشهدت التعادل 2-2.

وفي الموسم الماضي تعادل الزمالك وبيراميدز 2-2، بينما في الموسم الحالي أدار مباراتين للزمالك أمام الخصوم المكررة..

فاز الزمالك على غزل المحلة 4-0 بعد قرابة 8 أعوام من المواجهة الأولى بصافرة بسيوني، بينما خسر أمام بيراميدز 3-0 في الجولة 11، وهي الخسارة الأولى والوحيدة حتى الآن.

إجمالا في 11 مباراة، فاز الزمالك 6 مرات وتعادل في 4 مواجهات وخسر واحدة.

محمود بسيوني في مباريات الأهلي

أمام 10 خصوم مختلفة، أدار بسيوني 12 مباراة للأهلي، بواقع 11 مباراة في الدوري وواحدة في الكأس.

فقط إنبي والجونة تكررا بين خصوم الأهلي بصافرة بسيوني، بينما ظهر بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي"، وكذلك زد بمسماه القديم "إف سي مصر".

المباراة الأولى شهدت فوز الأهلي على الجونة في دوري 2013-2014 بنتيجة 1-0، وفي الموسم التالي فاز الأهلي على الأسيوطي -آنذاك- 5-0.

في كأس العام ذاته تكررت النتيجة ذاتها، حيث فاز الأهلي على اتحاد الشرطة 5-0 في ربع النهائي.

وفي موسم 2016-2017 أدار بسيوني مباراتين للأهلي، بواقع فوز على وادي دجلة 2-1، والتعادل الأول الذي أتى أمام الشرقية 1-1،

وفي موسم 2019-2020 فاز الأهلي على "إف سي مصر" آنذاك 3-0.

وفي موسم 2022-2023 فاز الأهلي على إنبي 2-0.

الموسم الماضي شهد إدارة بسيوني لأكبر عدد من مباريات الأهلي في موسم واحد، بواقع 3 مباريات بـ 3 انتصارات، على الجونة 3-0، والإسماعيلي 4-0، والمقاولون العرب 4-0.

أما في الموسم الحالي فقد أدار بسيوني أولى مباريات الأهلي في الدوري أمام سيراميكا والتي شهدت فوزه 5-2، وكانت الأخيرة هي التعادل الثاني للأهلي، والذي أتى سلبيا مع إنبي في الجولة السابعة.

إجمالا أدار بسيوني للأهلي 12 مباراة، فاز الأحمر في 10 وتعادل في 2.