قبل القمة.. "تركيز" كولر على نقطة ضعف الزمالك ومرونة بيسيرو

بعد الانتهاء من جدل حكم مباراة القمة والذي تم الاستقرار عليه ليكون مصريا، يأتي الحديث الفني والذي يمتع الجماهير أكثر من أي شيء آخر، لأنها كرة القدم...

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائي من الدوري المصري الثلاثاء المقبل.

ويركز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على نقطة ضعف واضحة للزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، ما هي ولماذا؟ الإجابة لاحقا.

ويكشف FilGoal.com أبرز الملامح الفنية قبل القمة 130.

3-4-3 أم 4-3-3

لم يستقر بيسيرو على بشكل واضح على الخطة الرقمية التي سيتبعها مع الزمالك.

رغم أن بيسيرو يفضل 3-4-3 بمشتقاتها، إلا أنه عقب الشوط الأول من مباراة إنبي قرر اللعب بـ 4-3-3 بعدما انتهى الشوط الأول دون أهداف.

وفي الشوط الثاني عندما اعتمد على 4-3-3 وصل إلى مرمى إنبي كثيرا، لم تكن المشكلة في الاستحواذ لأن باستثناء مباراة الأهلي، فالزمالك استحوذ على جميع المباريات مع بيسيرو.

لكن ما يعطي الانطباع أنه سيستمر بالطريقة نفسها 4-3-3 هو أنه لعب مباراة مودرن سبورت في الكأس بها في ظل مشاركة القوام الرئيسي للفريق.

مرونة بيسيرو

يتسم بيسيرو بالمرونة الكبيرة، ولذلك لا يمكن الاستبعاد أنه في المباريات الكبيرة يعتمد على طريقة دفاعية، ولو أن الخطة الرقمية لا تدل على طريقة لعب الفريق سواء دفاعية أو هجومية.

لكن اللعب بثلاثي دفاعي يتيح لك في الحالة الدفاعية اللعب بخماسي والاعتماد على المرتدات كما فعل بيسيرو في مباراة الأهلي السابقة.

لذلك من الممكن اعتماده على 3-4-3 عندما يواجه خصم صعب مثل الدربي والاستحواذ في أجزاء من المباراة.

كولر وخطأ الماضي

لا يوجد خلاف على قيمة أشرف بن شرقي، لكن هل سيقع كولر في الخطأ الذي ارتكبه أمام الزمالك مرة أخرى؟

عندما دفع مدرب النمسا السابق بالجناح المغربي ضد الزمالك لم يحميه دفاعيا، لكن بنشرقي عادة لا يقوم بواجباته الدفاعية ولذلك كان سببا في هدف تعادل الزمالك عندما هرب عمر جابر من رقابته.

إمام عاشور × بنتايك

أبرز مفاتيح لعب الزمالك هو محمود بنتايك بسبب قوته الهجومية والدفاعية، قليلا ما يكون الظهير قوي دفاعيا وهجوميا.

في المباراة الماضية كان بنتايك أبرز لاعب في المباراة وحصل على جائزة رجل اللقاء، ولم يتمكن أكرم توفيق أو حسين الشحات من اختراق جبهته بسبب قوته الدفاعية.

وهجوميا لعب العديد من العرضيات وصنع الكثير من الفرص وسجل هدفا بعد اختراقه منطقة جزاء الأهلي.

بخلاف بنشرقي، فبالتأكيد (القادمون من الخلف) لديهم التأثير الكبير بسبب عدم مراقبتهم من قبل دفاع الخصم، وهو الدور الذي وضعه كولر له وأصبح هداف الدوري حاليا.

وفي المباراة الماضية سدد كرة في بداية المباراة ارتطمت في العارضة.

غياب منسي وشلبي

اقتنع بيسيرو سريعا بالاعتماد على ناصر منسي في الهجوم على حساب سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.

ويعتمد بيسيرو على الكرات العرضية كثيرا، وأهم ما يميز منسي هو الضربات الرأسية إذ يعد من أكثر اللاعبين تسجيلا بالرأس في الدوري المصري في المواسم الأخيرة، لكنه تعرض لإصابة في الضامة ووعكة صحية منعته من التواجد مع الفريق.

بينما سيف الدين الجزيري متحرك أكثر خارج منطقة الجزاء، وكذلك الأمر لحسام أشرف.

لذا لا يوجد بديل منطقي سوى اللعب بالمهاجم التونسي.

وفي ظل استبعاد مصطفى شلبي لأسباب تأديبية وإصابة أحمد الجفالي سيكون الأقرب لتعويضهما هو ناصر ماهر خاصة أنه لعب في هذا المركز من قبل.

الركلات الثابتة

علم FilGoal.com أن المدرب السويسري ركز كثيرا في مران يوم السبت الماضي على الكرات الثابتة واستغلال الكرات الرأسية، لماذا؟

الزمالك يمر بفترة سيئة في الكرات الثابتة الدفاعية وعدم التنظيم الجيد داخل منطقة الجزاء.

واستقبل الزمالك هدفين منذ تولي بيسيرو المهمة من الركلات الثابتة ضد مودرن سبورت في كأس مصر وكلفه لعب 120 دقيقة واستنفاذ لياقته البدنية.

والآخر ضد زد وتعادل في المباراة مما خسر نقطتين في سباق اللحاق بالأهلي وبيراميدز في جدول الترتيب.

ولذلك ليس من الغريب أن يركز كولر كثيرا في المران على الكرات الثابتة لاسغلال الرأسيات في ظل سوء مستوى الزمالك فيها.

مباريات كثيرة تنتهي بكرات ثابتة، لذا يحاول كولر استغلالها، بينما يحاول بيسيرو التأمين دفاعيا وضرب الأهلي في الفترات التي سيستحوذ فيها على الكرة.