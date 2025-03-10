خبر في الجول - تأكد غياب ناصر منسي عن الزمالك أمام الأهلي

الإثنين، 10 مارس 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك

يغيب ناصر منسي مهاجم الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن منسي يشكو من العضلة الضامة، وكذلك يعاني من وعكة صحية.

وبذلك سيبتعد المهاجم عن القمة المرتقبة.

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وكان FilGoal.com قد كشف عن خضوع اللاعب لاختبار طبي أخير اليوم -الإثنين- لتحديد موقفه من قمة الثلاثاء 11 مارس، وهو ما أكد غيابه.

وغاب المهاجم عن المباراة السابقة أمام مودرن سبورت في دور الـ 16 لكأس مصر لنفس السبب.

وخرج ناصر منسي من قائمة مباراة مودرن سبورت لإراحته بعد شكواه من العضلة الضامة.

كذلك يستمر غياب الجناح التونسي أحمد الجفالي بسبب الإصابة.

وينافس الزمالك في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري وكاس الكونفدرالية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام الدور الأول من الدوري.

ثم تغلب على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد بعد وقت إضافي، ليتأهل لملاقاة سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

ناصر منسي الزمالك الدوري المصري الأهلي
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